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موسكو تعاقب غوغل بغرامة غير مسبوقة: عاودت الإجرام

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موسكو تعاقب غوغل بغرامة غير مسبوقة: عاودت الإجرام

أكبر عقوبة من هذا القبيل في البلاد

دبي - العربية.نت

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فرضت محكمة روسية غرامة قدرها 7.2 مليار روبل (98 مليون دولار) على Alphabet، الشركة الأم لـ Google، وذلك لفشلها في إزالة المحتوى المحظور، وهي أكبر عقوبة من هذا القبيل في البلاد، حيث تضغط السلطات على شركات التكنولوجيا الأجنبية.

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وأعلن المكتب الإعلامي لمحاكم موسكو في حسابه على تلغرام إدانة غوغل بـ"معاودة الجرم" على خلفية عدم حذف الشركة الأميركية العملاقة من منصاتها محتويات تصنّفها روسيا محظورة.

وأضاف أن الغرامة تم احتسابها على أساس إيرادات غوغل.

كانت روسيا تضغط على "غوغل" وشركات الإنترنت الأجنبية الأخرى، للامتثال لقوانينها الصارمة المتزايدة بشأن المحتوى المحظور وتوطين البيانات. وحتى صدور الحكم الأخير، كانت الغرامات عادة أقل من مليون دولار.

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