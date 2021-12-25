.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

روسيا تغرّم "ميتا" 27 مليون دولار بسبب محتوى محظور

  • الخط
ميتا العلامة التجارية الجديدة لفيسبوك
ميتا العلامة التجارية الجديدة لفيسبوك
شركات

روسيا تغرّم "ميتا" 27 مليون دولار بسبب محتوى محظور

السلطات الروسية تكثّف الضغط على شركات التكنولوجيا الأجنبية العملاقة

موسكو - (أ ف ب)

نشر في: آخر تحديث:

فرضت محكمة في موسكو غرامة كبيرة على "ميتا" (فيسبوك سابقا) قدرها 27 مليون دولار لعدم حذفها محتوى تعتبره موسكو مخالفا للقانون، في وقت تكثّف السلطات الروسية الضغط على شركات التكنولوجيا الأجنبية العملاقة.

أفادت خدمة الإعلام التابعة للمحكمة على تطبيق "تلغرام" أنه تم فرض غرامة قدرها 1,9 مليار روبل على الشركة.

من جانب آخر فرضت محكمة روسية غرامة قدرها 7.2 مليار روبل (98 مليون دولار) على Alphabet، الشركة الأم لـ Google، وذلك لفشلها في إزالة المحتوى المحظور، وهي أكبر عقوبة من هذا القبيل في البلاد.

كانت روسيا تضغط على "غوغل" وشركات الإنترنت الأجنبية الأخرى، للامتثال لقوانينها الصارمة المتزايدة بشأن المحتوى المحظور وتوطين البيانات. وحتى صدور الحكم الأخير، كانت الغرامات عادة أقل من مليون دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جراحة أوهايو الناجحة.. سفيرة الرياض تهنئ الطبيب السعودي جراحة أوهايو الناجحة.. سفيرة الرياض تهنئ الطبيب السعودي
شاهد.. جرائم ميليشيا الحوثي بحق الأطفال توثقها الفيديوهات شاهد.. جرائم ميليشيا الحوثي بحق الأطفال توثقها الفيديوهات
الأكثر قراءة
بالفيديو.. عثمان ديمبيلي نجم برشلونة يتزوج فتاة مغربية بالفيديو.. عثمان ديمبيلي نجم برشلونة يتزوج فتاة مغربية
شهيد شهامة جديد.. دافع عن صديقته فسقط قتيلاً بين ذراعيها شهيد شهامة جديد.. دافع عن صديقته فسقط قتيلاً بين ذراعيها
مقتل مصري ودفنه داخل شقة بإيطاليا.. جريمة غامضة مقتل مصري ودفنه داخل شقة بإيطاليا.. جريمة غامضة
مدرب مانشستر يونايتد: لدينا لاعب موهوب في منتخب تونس مدرب مانشستر يونايتد: لدينا لاعب موهوب في منتخب تونس
مورينيو أمام فرصة مواجهة صلاح في أمم إفريقيا مورينيو أمام فرصة مواجهة صلاح في أمم إفريقيا
قائمة قوية لمنتخب السنغال في أمم إفريقيا قائمة قوية لمنتخب السنغال في أمم إفريقيا
قبل أن تذهب
بريطانيا تسجل حصيلة يومية قياسية وصلت إلى 122 ألف إصابة جديدة بكورونا
بريطانيا تسجل حصيلة يومية قياسية وصلت إلى 122 ألف إصابة جديدة بكورونا
اكتشف المزيد