روسيا تغرّم "ميتا" 27 مليون دولار بسبب محتوى محظور

فرضت محكمة في موسكو غرامة كبيرة على "ميتا" (فيسبوك سابقا) قدرها 27 مليون دولار لعدم حذفها محتوى تعتبره موسكو مخالفا للقانون، في وقت تكثّف السلطات الروسية الضغط على شركات التكنولوجيا الأجنبية العملاقة.

أفادت خدمة الإعلام التابعة للمحكمة على تطبيق "تلغرام" أنه تم فرض غرامة قدرها 1,9 مليار روبل على الشركة.

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من جانب آخر فرضت محكمة روسية غرامة قدرها 7.2 مليار روبل (98 مليون دولار) على Alphabet، الشركة الأم لـ Google، وذلك لفشلها في إزالة المحتوى المحظور، وهي أكبر عقوبة من هذا القبيل في البلاد.

كانت روسيا تضغط على "غوغل" وشركات الإنترنت الأجنبية الأخرى، للامتثال لقوانينها الصارمة المتزايدة بشأن المحتوى المحظور وتوطين البيانات. وحتى صدور الحكم الأخير، كانت الغرامات عادة أقل من مليون دولار.