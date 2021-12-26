الإمارات دبي الوطني يحول الحصة المسيطرة في مصرف دبي إلى "إرادة كابيتال"

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الأحد، عن تحويل الحصة المسيطرة في مصرف دبي إلى شركة إرادة كابيتال.

جاء تحويل الحصة بعد استكمال بنك زاند، أول بنك رقمي يقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات، عملية الاستحواذ على حصة الأغلبية في أسهم مصرف دبي من بنك الإمارات دبي الوطني.

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وذلك في إطار استراتيجية بنك زاند لتأسيس وإطلاق البنك خلال الفترة القادمة.

يذكر أن بنك الإمارات دبي الوطني استحوذ على مصرف دبي في نوفمبر 2011.