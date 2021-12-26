المعمر لأنظمة المعلومات تحصل على رخصة تأسيس شركة لحلول التطبيقات التقنية

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) الانتهاء من الحصول على الموافقات اللازمة لتأسیس شركة التميز لحلول التطبيقات لتقنية المعلومات "MIS FORWARD" ذات المسؤولیة المحدودة والمملوكة لها بنسبة 100%.

وقالت المعمر لأنظمة المعلومات إنه تم الانتهاء من الحصول على الموافقات والرخص لبدء العمل في الشركة التابعة، كما تم إطلاق عمل الشركة التي تتبنى في تطوير أعمالها على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

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وسيكون من أحد أهدافها أن تكون سباقة إلى احتضان وطرح الأفكار الإبداعية الجريئة والمبادرات الخلاقة وتنفيذها وصولاً لدخولها الأسواق.

كما ستعمل الشركة الجديدة على تبني وتطوير تقنيات وتطبيقات مبتكرة ذات قيمة تكون رائدة في مجالها وستكون باكورة منتجات الشركة، تطوير استوديو الشركات الناشئة لدعم الأفكار التطويرية والخلاقه (Venture Studio)، تطوير تطبيق "الشراء الآن و الدفع لاحقا" (Buy now pay later)

وستعمل أيضا على تطوير منصة وتطبيق السوق الالكتروني (E-Market place)، إضافة إلى تطوير بنية المصرفية المفتوحة (Open Banking).

وتم تعيين الدكتور عبدالله بن غازي الغامدي رئيسا تنفيذيا لشركة التميز لحلول التطبيقات لتقنية المعلومات MIS FORWARD .

ويتمتع الغامدي بخبرة تتجاوز 25 سنة في المجال التقني والإداري وتطوير الاعمال، حيث حصل على الدكتوراه من كلية الهندسة الكهربائية والالكترونية من جامعة ويلز – بريطانيا وشهادة مهندس محترف من هيئة المهندسين البريطانية ومن منظمة الهندسة الأوروبية، والزمالة من منظمة الهندسة والتكنولوجيا، المملكة المتحدة، وعضو اعلى في منظمة مهندسي الكهرباء والإلكترونيات الأميركية (IEEE) وحصوله على شهادات احترافية في إدارة المشاريع والبرامج.

كما شارك في عضوية عدة مجالس إدارة ورئاسة عدة لجان عليا و تنفيذية، وتقلد عدة مناصب فنية وإدارية عليا منها التكليف بمهام أعمال وإدارة مركز المعلومات الوطني.