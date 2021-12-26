اليابان تدفع للشركات أموالاً من أجل حماية هذه الأسرار

ذكرت صحيفة نيكي الأحد، أن اليابان ستقدم تعويضات للشركات للحفاظ على سرية براءات الاختراعات التي لها تطبيقات عسكرية محتملة وذلك بموجب قانون مقترح.

قال تقرير نيكي، إن براءات الاختراع التي يجري مراجعتها بموجب قانون الأمن الاقتصادي المقترح ستشمل التكنولوجيا التي يمكن أن تساعد في تطوير أسلحة نووية، مثل تخصيب اليورانيوم.

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كان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد تعهد الشهر الماضي بوضع الأمن الاقتصادي للبلاد ضمن أولويات سياسته.

وأضاف التقرير أن الحكومة اليابانية ستقدم تعويضا يقارب 20 عاما من دخل الترخيص للشركات التي تخضع لهذا القانون.