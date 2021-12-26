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نماء للكيماويات: 140 مليون ريال التزامات زكاة خلال 21 عاما

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نماء للكيماويات: 140 مليون ريال التزامات زكاة خلال 21 عاما

ستبلغ الربوط الزكوية الإضافية 76.82 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة نماء للكيماويات، اليوم الأحد، مستجدات الوضع الخاص بالزكاة على الشركة لـ 21 سنة تمتد من على الفترة للأعوام من 2000 إلى 2020.

وقالت الشركة، في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن قيمة الربوط الزكوية النهائية من عام 2000 حتي عام 2020 بلغت 140.02 مليون ريال.

وأضافت أن إجمالي ما تم دفعه للربوط الزكوية عن هذه الأعوام العشرين حتى عام 2020 بلغ 73.36 مليون ريال، ما يعني أن الربوط الزكوية الإضافية تبلغ 76.82 مليون ريال.

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وأشارت إلى أن قيمة المخصصات المسجلة في دفاتر الشركة حتى نهاية عام 2020 تبلغ 29.53 مليون ريال، وبناءً على القرار المستلم من الأمانة العامة للجان الضريبية والمتضمن إلغاء المطالبة الإضافية بالكامل والبالغة 38.8 مليون ريال للأعوام من 2000 إلى 2011، والرأي المهني المستلم من المستشار الزكوي والمتعلق بالمخصص المطلوب للسنوات التالية لعام 2011 ليصبح 8.5 مليون ريال.

ولفتت "نماء للكيماويات" إلى أن الشركة قررت عكس المخصصات الزكوية الإضافية عن الأعوام السابقة والبالغة 21.04 مليون ريال، والتي سيظهر أثرها الإيجابي في قوائم الربع الرابع من العام 2021.

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