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"الدولية لتوزيع المياه" المملوكة لـ"سيسكو" و"أميانتيت" تعتزم الطرح في "نمو"

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السوق الموازية نمو
السوق السعودية الموازية"نمو"
سوق السعودية

"الدولية لتوزيع المياه" المملوكة لـ"سيسكو" و"أميانتيت" تعتزم الطرح في "نمو"

عقب تحويلها من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة

دبي - العربية.نت

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وافق مجلس مديري الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة، المملوكة لشركتي السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" وشركة أميانتيت العربية السعودية، على تحويلها من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة وإدراجها في السوق السعودية الموازية"نمو".

وقالت "سيسكو" و"أميانتيت" في بيان على "تداول السعودية"، إنهم وافقوا على تحويل الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة، وتعيين شركة الوساطة المالية "وساطة كابيتال" كمستشار مالي للطرح وتجهيز ملف الشركة.

ووافقوا أيضاً على الموافقة للبدء باتخاذ الإجراءات الضرورية والنظامية لإدراج الشركة في السوق السعودية الموازية "نمو" بعد أخذ الموافقات اللازمة.

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يذكر أن الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" تمتلك ما نسبته 50% من رأسمال الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة مشاركة مع شركة أميانتيت العربية السعودية.

ويخضع تقديم طلب الإدراج للموافقة النهائية للشركاء ومتطلبات وموافقات من الجهات التنظيمية والرقابية في السعودية ومنها هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية "تداول" ووزارة التجارة وجهات تنظيمية أخرى.

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