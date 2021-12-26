"المعمر" و"الراجحي المالية" تطلقان صندوقا استثماريا بمليار ريال كمرحلة أولى

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم أي إس" عن اتفاقها مع شركة الراجحي المالية على المضي قدما واتخاذ الخطوات الضرورية لإطلاق صندوق استثماري خاص متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ مليار ريال كمرحلة أولى بهدف الشراكة في مشاريع البنية التحتية الرقمية والتقنية والتجهيزات الطبية.

وأضافت المعمر في بيان لها على سوق "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن الاتفاق يأتي ضمن التزامنا بمذكرة التفاهم الموقعة بين الشركتين في 30 أغسطس 2021 والتي نصت على إطلاق هذا الصندوق الاستثماري.

مادة اعلانية

وبموجب المذكرة، فإن شركة المعمر ستكون هي المسوق والمورد والمنفذ والمشغل الحصري لمشاريع الصندوق.

ويوفر الصندوق أساليب العقود التشغيلية المختلفة التي تتناسب مع متطلبات العملاء مثل التأجير طويل الأجل، البناء والتشغيل والتحويل والدفع مقابل الاستخدام بهدف المساهمة في برامج الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وغيرها من هياكل العقود التشغيلية.

وأشارت "المعمر" إلى أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية في حينه.

ويهدف الصندوق إلى تحقيق دخل منتظم للمستثمرين من خلال التمويل والتأجير التشغيلي لمعدات البنية التحتية الرقمية والتقنية والتجهيزات الطبية، وبشكل أساسي في تمويل مشاريع البنية التحتية الرقمية والتقنية والتجهيزات الطبية في القطاع الحكومي وشبة الحكومي و الخاص في المملكة العربية السعودية، حسب بيان سابق لـ"المعمر".