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"الوطنية للتأمين" تتسلم خطاباً من "الثروات القابضة" بخصوص الاتفاقية مع "ساب"

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الوطنية للتأمين
الوطنية للتأمين
سوق السعودية

"الوطنية للتأمين" تتسلم خطاباً من "الثروات القابضة" بخصوص الاتفاقية مع "ساب"

قيمة الصفقة 80 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة الوطنية للتأمين استلامها خطاب شركة الثروات الخاصة القابضة والمتضمن إفادتهم باتفاقيتهم مع البنك السعودي البريطاني بشراء كامل حصة البنك السعودي البريطاني بالشركة الوطنية للتأمين، بتاريخ 23/12/2021م.

ويبلغ عدد الأسهم ضمن الصفقة 4 ملايين سهم، تشكل 20% من رأسمال الشركة الوطنية للتأمين.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن قيمة الصفقة 80 مليون ريال.

وكان البنك السعودي البريطاني قد أعلن الأسبوع الماضي أن الصفقة لا تنطوي على أي شروط خاصة.

ولا يتوقع البنك أن ينتج عن الصفقة أثر جوهري على البنك أو عملياته.

وذكر البنك أنه سيقوم باستخدام متحصلات الصفقة لأغراضه التجارية العامة.

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