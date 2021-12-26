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"بوان": تسوية تأمينية لحريق في مصنع شركة تابعة بـ33 مليون ريال

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سوق السعودية

"بوان": تسوية تأمينية لحريق في مصنع شركة تابعة بـ33 مليون ريال

سوف ينتج عن هذه التسوية ربح رأسمالي بمبلغ 5.5 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة بوان السعودية الانتهاء من المطالبة التأمينية القائمة مع شركة التأمين والمتعلقة بتعرض أحد مصانع شركتها التابعة لحريق (شركة أرنون للصناعات البلاستيكة) حيث تم قبول عرض مقدم من قبلهم لتسوية مطالبة تلف الأصول وتعطل الأعمال بمبلغ 33 مليون ريال تقريباً.

وذكرت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، أنه تم استلام مبلغ 9.6 مليون ريال سابقاً.

وأوضحت "بوان" أنه سوف ينتج عن هذه التسوية ربح رأسمالي بمبلغ 5.5 مليون ريال تقريباً مقابل تلف الأصول وتعويض مقابل تعطل الأعمال بمبلغ 10.0 مليون ريال تقريباً، سيظهر أثرهما المالي خلال الربع الرابع من العام الحالي. علماً بأن صافي القيمة الدفترية لأصول المصنع التالفة بلغت 17.5 مليون ريال.

كانت "بوان" قد أعلنت في 11-02-2020م تعرض أحد مصانع شركتها التابعة للحريق (شركة أرنون للصناعات البلاستيكة)، وفي 25-07-2021م أعلنت استلامها إشعار سداد من شركة التأمين بمبلغ قدره 9.6 مليون ريال والذي يمثل جزءا من المطالبة التأمينة القائمة مع شركة التأمين.

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