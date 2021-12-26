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 "هيرميس" توقع اتفاقية بيع وإعادة تأجير بـ750 مليون جنيه مع شركة "مدينة نصر"

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المجموعة المالية هيرمس
المجموعة المالية هيرميس
البورصة المصرية

"هيرميس" توقع اتفاقية بيع وإعادة تأجير بـ750 مليون جنيه مع شركة "مدينة نصر"

تتيح الاتفاقية لشركة "مدينة نصر" توظيف قدراتها المالية بصورة أكثر كفاءة

دبي - العربية.نت

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أعلنت المجموعة المالية هيرميس، أول بنك شامل في مصر، عن إبرام اتفاقية بيع وإعادة تأجير مع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بقيمة إجمالية تبلغ 750 مليون جنيه.

وقالت "هيرميس"، في بيان لها، اليوم الأحد، إن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس قام بدور المستشار المالي للصفقة التي ستتضمن مجموعة من إصدارات التوريق في صورة صفقات تابعة، بينما تقوم شركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، المملوكة بالكامل للمجموعة المالية هيرميس القابضة والمتخصصة في حلول التأجير التمويلي والتخصيم، بدور الطرف المقرض.

نجحت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في إتمام مجموعة من أبرز المشروعات التنموية، ومن بينها غالبية الإنشاءات في مدينة نصر بالقاهرة الكبرى، والتي تغطي أكثر من 40 مليون متر مربع وتضم أكثر من 3 ملايين نسمة.

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وتشمل محفظة الأراضي التابعة للشركة مشروع "تاج سيتي"، وهو مشروع تبلغ مساحته 3.5 مليون متر مربع ويقع في مكان رئيسي بالقرب من مطار القاهرة الدولي ومشروع "سراي"، وهو مشروع يقع على مساحة 5.5 مليون متر مربع في موقع استراتيجي على طريق السويس بجوار العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، المهندس عبد الله سلام، إن هذه الصفقة تأتي في إطار الاستراتيجية التي تتبناها الإدارة الجديدة للشركة بهدف التوسع في نطاق العمليات التشغيلية، حيث تواصل مساعيها لتطوير المشروعات السكنية عالية الجودة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد أن الشراكة الحالية مع المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية سوف تتيح لشركة "مدينة نصر" توظيف قدراتها المالية بصورة أكثر كفاءة في القطاعات التي تتميز بمقومات نمو جذابة، وهو ما يفتح للشركة آفاقًا كبيرة للتوسع والتطوير.

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