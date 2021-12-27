أكبر منصة عملات مشفرة في العالم تحصل على موافقة مبدئية للعمل في البحرين

تلقت منصة تداول العملات المشفرة باينانس Binance، الموافقة المبدئية من البنك المركزي البحريني لتكون مزوداً لخدمة الأصول المشفرة في المملكة، وفقًا لبيان صادر عن الشركة.

لا تزال باينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول، بحاجة إلى إكمال عملية التقديم، كما كتب الرئيس التنفيذي Changpeng Zhao في رسالة بريد إلكتروني إلى وكالة بلومبرغ.

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وقال إن ذلك سيكتمل "في الوقت المناسب".

وإذا نجحت في ذلك، سيكون هذا بمثابة أول موافقة تنظيمية لـ Binance في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتحاول البورصة توسيع تواجدها الإقليمي، لا سيما في الخليج، حيث يستعد المسؤولون التنفيذيون لإنشاء مقر رئيسي محتمل.

وقال عبد الله حاجي، مدير الترخيص في البنك المركزي البحريني، إن الترخيص "مسألة شكليات بمجرد أن تكمل Binance متطلبات التأسيس". ووصف المملكة بأنها "المكان المثالي للبورصة لإقامة مقرها في المنطقة".

تعتبر البحرين، أصغر اقتصاد في الخليج، من أوائل الدول التي تبنت الأصول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط. وأصبحت Rain Financial أول منصة أصول مشفرة مرخصة في المنطقة عندما حصلت على موافقة من البنك المركزي البحريني للعمل في عام 2019.

في وقت سابق من هذا العام، منحت السلطة النقدية في البحرين ترخيصًا آخر لشركة CoinMENA التي تتخذ من المنامة مقراً لها.

وتؤكد خطوة Binance على تركيزها المتزايد على الشرق الأوسط. وقد ذكرت وكالة بلومبرغ سابقًا أنه في الأشهر الأخيرة، أجرى المسؤولون التنفيذيون في الشركة محادثات مع المنظمين في الإمارات العربية المتحدة حول مقر محتمل في الدولة.

وفي الأسبوع الماضي، أبرمت Binance صفقة مع هيئة مركز دبي التجاري العالمي للتعاون في تنظيم الأصول الافتراضية.

تأسست Binance Holdings في الصين في 2017، ولم تنشئ قاعدة عالمية حتى الآن. بدلاً من ذلك، قام Zhao بتأسيس شركات في مواقع تعمل فيها المنصة.