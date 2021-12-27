الأسمنت العربية: التشغيل التجاري للطواحين الجديدة في الربع الثالث من 2022

أعلنت شركة الأسمنت العربية عن عدم تمكن مقاول مشروع إنشاء طواحين أسمنت جديدة في مصنعها برابغ، من الحضور إلى السعودية لاستئناف العمل في المشروع حتى تاريخه، فيما بلغت نسبة الإنجاز المتحقق 99.5%.

وقالت شركة الأسمنت العربية، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنه حسب التاريخ المتوقع للانتهاء من المشروع حسب إفادة المقاول شركة الصين الوطنية لمواد البناء CNBM هو الربع الثالث من العام 2022، وذلك في حال حصلت الشركة على موافقة الجهات الحكومية المعنية في جمهورية الصين الشعبية على سفر فريق المشروع.

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وأضافت أنه بذلك سيكون التاريخ المتوقع للتشغيل التجاري هو الربع الرابع لعام 2022.

وأوضحت أن المقاول يدرس حاليا خيار تكليف إحدى الشركات المؤهلة لاستكمال باقي أعمال المشروع بعد الحصول على موافقة شركة الأسمنت العربية.

كانت الأسمنت العربية قد توقعت في سبتمبر 2019، انتهاء تنفيذ المشروع بالربع الثاني لعام 2020، والتاريخ المتوقع للتشغيل التجاري خلال الربع الثالث لعام 2020، إلا أنها أعلنت عن تأجيل الموعد أكثر من مرة منذ ذلك الحين، بسبب تداعيات جائحة كورونا.

أرجعت الأسمنت العربية، تأجيل الموعد إلى عدم التزام المقاول بالجدول الزمني إضافة للظروف الحالية وتوقف حركة السفر والطيران بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (CoVid-19) حيث لم يتمكن المقاول من استكمال أعمال التركيبات اللازمة للتشغيل واختبار المعدات من قبل الشركات المصنعة بسبب عدم تواجد عمالة المقاول بموقع المشروع في الوقت الحالي.