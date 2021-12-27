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كابيتال بنك الأردني يعتزم الاستحواذ على بنك سوسيته جنرال-الأردن

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THUMBNAIL_ ارتفاع أرباح سوسيته جنرال
سوسيته جنرال
اقتصاد الأردن

كابيتال بنك الأردني يعتزم الاستحواذ على بنك سوسيته جنرال-الأردن

مجلس إدارة البنك أقر إصدار سندات دائمة بقيمة 100 مليون دولار

عمان - رويترز

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قال باسم السالم رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك الأردني الأحد إن المجلس وافق على عرض إلزامي للاستحواذ على بنك سوسيته جنرال - الأردن، في إطار مسعى لتثبيت وضع البنك إقليميا ومحليا.

وأضاف السالم لرويترز أن اجتماعا استثنائيا وافق يوم الخميس أيضا على إصدار سندات دائمة بقيمة 100 مليون دولار، مما يعني أنه ليس لها آجال استحقاق، للمساعدة في دفع النمو.

وقال السالم إن هذا النوع من السندات، الذي يصدر لأول مرة من بنك أردني، وكذلك خطوة الاستحواذ تنتظران موافقة السلطات التنظيمية والبنك المركزي الأردني.

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وأضاف السالم أن من المتوقع الانتهاء من عملية الاستحواذ المزمعة على بنك سوسيته جنرال - الأردن، وهو بنك أردني مرخص بالكامل برأسمال 100 مليون دينار (140 مليون دولار)، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتابع قائلا إن هذه الخطوة تساعد في دعم خطط النمو المستقبلية للبنك وتعكس قوة وضعه المالي.

ووفقا لأحدث المعلومات المنشورة على موقع بنك سوسيته جنرال - الأردن، فإن البنك مملوك بنسبة 87.7 %، من قبل بنك سوسيته جنرال في لبنان.

وأتم كابيتال بنك الأردني في وقت سابق من هذا العام الاستحواذ على أعمال بنك عوده اللبناني في العراق والأردن في خطوة لتنويع وتوسيع عملياته في المنطقة.

وقال السالم إن البنك يسعى أيضا إلى التوسع في العراق من خلال حصته البالغة 62 %، في البنك الأهلي العراقي وهو بنك تجزئة تضاعفت أصوله تقريبا في غضون عام إلى 1.1 مليار دولار.

وأوضح السالم أن كابيتال بنك حصل على موافقة مجلس الوزراء السعودي على افتتاح فرع للبنك الأهلي العراقي في السعودية مما سيعزز تمويل التجارة بين الدول الثلاث المجاورة.

وقال المصرفي الكبير إن أصول كابيتال بنك، الذي يضم مساهميه كبار رجال الصناعة والتجارةفي الأردن، نمت 45 %، حتى الآن هذا العام لتصل إلى نحو 6 مليارات دولار.

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