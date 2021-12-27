.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"أسمنت الجنوب": بدء تنفيذ خط إنتاج مصنع جازان بالنصف الثاني من 2022

  • الخط
شركة أسمنت الجنوب مناسبة
شركة أسمنت المنطقة الجنوبية
سوق السعودية

"أسمنت الجنوب": بدء تنفيذ خط إنتاج مصنع جازان بالنصف الثاني من 2022

بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن في اليوم

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية "أسمنت الجنوب"، اليوم الاثنين، إن العمل لا يزال مستمراً على استكمال الدراسات الفنية المتعلقة بمشروع إنشاء خط إنتاج بمصنع أسمنت جازان.

وتوقعت في بيان على "تداول السعودية"، بدء تنفيذ المشروع في النصف الثاني من عام 2022.

كانت الشركة قد أعلنت عن إنشاء خط إنتاج مصنع أسمنت جازان بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن في اليوم ليحل محل خطوط الإنتاج الحالية، وتوقعت بدء إنشاء المشروع في النصف الثاني من عام 2021.

وعن تكلفة المشروع وطريقة تمويله والتاريخ المتوقع للانتهاء من الإنشاء وبدء الإنتاج التجريبي قالت الشركة، في بيان سابق، إنها ستعلن عنه لاحقاً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
3 أنواع من الفواكه.. تناولها بصفة يومية لتحسين الهضم 3 أنواع من الفواكه.. تناولها بصفة يومية لتحسين الهضم
الرجل الأكثر خسارة في العالم خلال 2021.. فقد 42.3 مليار دولار! الرجل الأكثر خسارة في العالم خلال 2021.. فقد 42.3 مليار دولار!
الأكثر قراءة
بيل غيتس يكشف أبرز مخاوفه في 2022.. ليست كورونا بيل غيتس يكشف أبرز مخاوفه في 2022.. ليست كورونا
حادث لسيارة تقودها فتاة يثير سخرية بمصر.. شاهد ما فعله المارة؟   حادث لسيارة تقودها فتاة يثير سخرية بمصر.. شاهد ما فعله المارة؟  
السلطات المصرية تستجيب لاستغاثة مريم على فيسبوك السلطات المصرية تستجيب لاستغاثة مريم على فيسبوك
الاتحاد الإفريقي يتنازل لمطالب أندية أوروبا الاتحاد الإفريقي يتنازل لمطالب أندية أوروبا
بدء توطين وظائف 3 قطاعات في السعودية الخميس المقبل بدء توطين وظائف 3 قطاعات في السعودية الخميس المقبل
المؤبد بألمانيا لعراقي سدد 34 طعنة ليقتل صديقته فاطمة المؤبد بألمانيا لعراقي سدد 34 طعنة ليقتل صديقته فاطمة
قبل أن تذهب
الحوثيون يفرجون عن 70% من سجناء القاعدة.. لماذا؟
الحوثيون يفرجون عن 70% من سجناء القاعدة.. لماذا؟
اكتشف المزيد