"أسمنت الجنوب": بدء تنفيذ خط إنتاج مصنع جازان بالنصف الثاني من 2022

قالت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية "أسمنت الجنوب"، اليوم الاثنين، إن العمل لا يزال مستمراً على استكمال الدراسات الفنية المتعلقة بمشروع إنشاء خط إنتاج بمصنع أسمنت جازان.

وتوقعت في بيان على "تداول السعودية"، بدء تنفيذ المشروع في النصف الثاني من عام 2022.

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كانت الشركة قد أعلنت عن إنشاء خط إنتاج مصنع أسمنت جازان بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن في اليوم ليحل محل خطوط الإنتاج الحالية، وتوقعت بدء إنشاء المشروع في النصف الثاني من عام 2021.

وعن تكلفة المشروع وطريقة تمويله والتاريخ المتوقع للانتهاء من الإنشاء وبدء الإنتاج التجريبي قالت الشركة، في بيان سابق، إنها ستعلن عنه لاحقاً.