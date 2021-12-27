"أنعام" توقع اتفاق استحواذ مبدئياً على 55% في "أور للصناعة" بـ23.5 مليون ريال

أعلنت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة السعودية توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة أرو للصناعة للاستحواذ المحتمل على نسبة 55% من حصص شركة أرو الصناعية، وبمبلغ شراء مبدئي يبلغ 23.5 مليون ريال.

وتقوم شركة أرو للصناعة بتصنيع المسلتزمات الطبية من خلال مصنعها الواقع في المنطقة الصناعية الثالثة في مدينة جدة.

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وقالت مجموعة أنعام في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن هذه الاستحواذ يهدف إلى تنويع أعمال المجموعة، بالإضافة إلى العمل على الاستفادة من الفرص الموجودة في هذا القطاع، حيث يمثل القطاع الطبي أهمية كبرى لتنمية الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وقد اتفق الطرفان على أنه عند التوصل إلى اتفاق نهائي للصفقة المحتملة، سيكون مقابل الاستحواذ نقداً من مصادر التمويل الذاتية للشركة.

ويبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها ولمدة 60 يوماً قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

وخلال مدة الاتفاقية ستقوم أنعام بأعمال الفحص النافي للجهالة بكافة جوانبه ومفاوضة الاتفاقات النهائية.

وتخضع إجراءات الاستحواذ المقترح إلى موافقة الجهات النظامية ذات الاختصاص.