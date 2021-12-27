"تهامة" تعلن تمديد اتفاقية تأسيس شركة جديدة مع "دابليو بي بي" لمنتصف 2022

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، اليوم الاثنين، عن تمديد اتفاقية مع مجموعة دابليو بي بي لتأسيس شركة جديدة بالسعودية تحت مسمى أي سي جي السعودية، لاستكمال نقل الملكية القانونية وجميع الموافقات التنظيمية الأخرى المطلوبة لتصبح قبل 30 يونيو 2022.

وقالت شركة "تهامة" في بيان على "تداول السعودية"، إن التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا يمكن تحديده حالياً.

مادة اعلانية

كانت شركة "تهامة" قد وقعت اتفاقية مع "دابليو بي بي" لإنشاء شركة قابضة جديدة، وهي أي سي جي السعودية، وستوفر مجموعة من خدمات الاتصالات والإعلام مختصة بالمملكة العربية السعودية من خلال العلامات التجارية للوكالات التي تتعامل مباشرة مع العملاء.

وستمتلك دابليو بي بي 70% من الشركة القابضة فيما تمتلك تهامة 30%. وستخدم العمليات الأولية لشركة آي سي جي العملاء من خلال خمس علامات التجارية: Ogilvy وMediaCom وMindshare وWavemaker وGray، ومن المتوقع أن يتم إضافة المزيد من العلامات التجارية كلما ظهرت فرص جديدة.

وستوفر أي سي جي السعودية أداة جديدة لشركة دابليو بي بي للتسويق بطرح المزيد من علاماتها التجارية في المملكة العربية السعودية، وهي سوق رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث يشهد التسويق والاتصال تحولا سريعا كجزء من استراتيجية رؤية المملكة 2030.

وسيكون بمقدور كل من دابليو بي بي وتهامة المساهمة في نجاح رؤية المملكة 2030 باستخدام نقل المعرفة للمساعدة في تطوير المواهب السعودية وتقويتها، وإن من شأن هذه الشراكة بين تهامة وشركة دابليو بي بي أن تسهم في تمكين الشباب السعودي بخلق وظائف جديدة تستجيب لاحتياج السوق السعودي عبر استقطاب الجنسين من الشباب في مجالات التحول الإبداعي وتجارب العملاء والتسويق والتقنية والتجارة.

وسيتم تسجيل حصة "تهامة" من نتائج أعمال شركة أي سي جي السعودية كشركة زميلة ضمن القوائم المالية، وسيتم تسجيل أي تأثير مالي ناتج عن المعاملة عند الانتهاء، بناءً على الموجودات والمطلوبات في ذلك التاريخ، لا يمكن تقدير أي تأثير محتمل بشكل موثوق حاليا.