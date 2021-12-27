"صادرات" توصي بتخفيض رأس المال 66.66% ثم زيادته لـ194.4 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات"، عن تعديل مجلس الإدارة توصيته للجمعية العامة غير العادية بشأن تخفيض رأس المال ثم زيادته، بسبب قرب انتهاء موعد المهلة الممنوحة للشركات المساهمة المدرجة بشأن تعليق العمل ببعض أحكام مواد نظام الشركات الجديد.

وقالت "صادرات" في بيان على "تداول السعودية"، إنه تم تعديل التوصية بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة 66.66% ليصبح رأسمال الشركة بعد التخفيض نحو 21.6 مليون ريال مقابل 64.8 مليون ريال رأس المال الحالي.

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وأضافت أن عدد الأسهم الحالي يبلغ نحو 6.48 مليون سهم، ليصبح بعد التخفيض 2.16 مليون سهم، عبر شطب سهمين مقابل كل 3 أسهم.

وأوضحت الشركة أن سبب التخفيض هو إطفاء خسائر الشركة المتراكمة بقيمة 43.2 مليون ريال.

وقالت "صادرات"، إن مجلس الإدارة أوصى بزيادة رأس مال الشركة بعد التخفيض بنسبة 800% ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 194.4 مليون ريال، بعدد أسهم نحو 19.44 مليون سهم، عبر إصدار 8 أسهم حقوق أولوية مقابل كل سهم.

وأضافت أن سبب الزيادة هو رفع الملاءة المالية والتوسع الإستراتيجي للشركة.

وأوضحت "صادرات"، أنه لا يوجد تغيير على تعيين المستشار المالي، وتم تعيين شركة الخير كابيتال كمستشار مالي بشأن تخفيض رأس المال وزيادة رأس المال.