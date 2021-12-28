اعتماد زيادة رأسمال "عذيب للاتصالات" عبر طرح حقوق الأولوية

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو"، عن تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية بقيمة 350 مليون ريال.

أضافت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، أن زيادة رأس المال خاضعة للموافقات النظامية ذات العلاقة، بما يشمل موافقة الجمعية العامة غـير العادية للشركة.

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وكان مجلس إدارة الشركة وافق في 20 ديسمبر 2021 على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

تهدف الشركة بشكل أساسي من زيادة رأس المال إلى سداد التزامات الشركة وتطوير وتحديث أنظمة وشبكات أعمالها.