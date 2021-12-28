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الصناعة السعودية تصدر رخصة استكشاف لصالح "أسمنت أم القرى"

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اسمنت أم القرى
أسمنت أم القرى
سوق السعودية

الصناعة السعودية تصدر رخصة استكشاف لصالح "أسمنت أم القرى"

الرخصة تغطي مساحة 23.77 كم

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أسمنت أم القرى، عن صدور رخصة كشف عن خام الحجر الجيري من وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية.

وذكرت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن موقع الرخصة في الطائف – رضوان – طريق الطائف الرياض الرئيسي، وتنتهي في 18 ديسمبر 2022.

وتبلغ المساحة التي تشملها الرخصة نحو 23.77 كم.

أرباح "أسمنت أم القرى" تتراجع 61% في الربع الثالث لـ12.47 مليون ريال  شركات سوق السعودية أرباح "أسمنت أم القرى" تتراجع 61% في الربع الثالث لـ12.47 مليون ريال 

وصدرت هذه الرخصة وفقاً لنظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/140 بتاريخ 1441/10/19هـ ولائحته التنفيذية.

وبحسب البيان، ستقوم الشركة بعمل الدراسات الاستكشافية اللازمة على المحجر الجديد خلال المدة النظامية للتأكد من توافر المواد الخام المطلوبة.

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