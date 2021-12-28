.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"المعمر" توقع عقداً مع الهيئة الملكية في الجبيل بنحو 55 مليون ريال

  • الخط
المعمر لأنظمة المعلومات مناسبة
المعمر لأنظمة المعلومات
سوق السعودية

"المعمر" توقع عقداً مع الهيئة الملكية في الجبيل بنحو 55 مليون ريال

العقد يستهدف صيانة أجهزة الحاسب الآلي في الهيئة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"، اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقد مشروع صيانة أجهزة الحاسب الآلي مع الهيئة الملكية في الجبيل بقيمة 54.887 مليون ريال.

وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، أن قيمة العقد شاملة قيمة الضريبة المضافة (15%).

وأوضحت أن مدة تنفيذ العقد تصل إلى 3 سنوات من بدء استلام موقع المشروع.

"المعمر" و"الراجحي" تتفقان على إطلاق صندوق بمليارريال نبض السوق سوق السعودية "المعمر" و"الراجحي" تتفقان على إطلاق صندوق بمليارريال

وذكرت الشركة أن الأثر ينعكس على القوائم المالية من الربع الأول لعام 2022.

وتراجعت الأرباح الفصلية لشركة المعمر لأنظمة المعلومات 15.3%، في الربع الثالث من 2021، إلى 19 مليون ريال، مقابل 22.5 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2020.

وارتفعت الأرباح بنسبة 82.6%، مقابل تلك المحققة في الربع السابق والتي كانت عند 10.4 مليون ريال.

وتراجعت الأرباح التشغيلية في الربع الثالث 8.3%، إلى 24.8 مليون ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الإمارات توافق على استخدام لقاح سينوفارم القائم على البروتين كجرعة معززة الإمارات توافق على استخدام لقاح سينوفارم القائم على البروتين كجرعة معززة
شاهد.. عراك ولكمات بين النواب تحت قبة البرلمان الأردني شاهد.. عراك ولكمات بين النواب تحت قبة البرلمان الأردني
الأكثر قراءة
الكاميرا ترصد واقعة مثيرة بين امرأة ورجل دين إيراني الكاميرا ترصد واقعة مثيرة بين امرأة ورجل دين إيراني
بدء توطين وظائف 3 قطاعات في السعودية الخميس المقبل بدء توطين وظائف 3 قطاعات في السعودية الخميس المقبل
الشرطة البريطانية تعتذر لعائلة لاعب اتحاد جدة السابق بعد مقتله الشرطة البريطانية تعتذر لعائلة لاعب اتحاد جدة السابق بعد مقتله
قصة أشهر رافض للقاح في أوروبا.. وكيف توفي بكورونا قصة أشهر رافض للقاح في أوروبا.. وكيف توفي بكورونا
كلوب كلوب "ممتن" لقرار بقاء صلاح وماني مع ليفربول
بدءاً من اليوم.. موجة أمطار تجتاح هذه المدن السعودية بدءاً من اليوم.. موجة أمطار تجتاح هذه المدن السعودية
قبل أن تذهب
محادثات أميركية روسية في جنيف.. قريبا
محادثات أميركية روسية في جنيف.. قريبا
اكتشف المزيد