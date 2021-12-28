"المعمر" توقع عقداً مع الهيئة الملكية في الجبيل بنحو 55 مليون ريال

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"، اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقد مشروع صيانة أجهزة الحاسب الآلي مع الهيئة الملكية في الجبيل بقيمة 54.887 مليون ريال.

وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، أن قيمة العقد شاملة قيمة الضريبة المضافة (15%).

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وأوضحت أن مدة تنفيذ العقد تصل إلى 3 سنوات من بدء استلام موقع المشروع.

وذكرت الشركة أن الأثر ينعكس على القوائم المالية من الربع الأول لعام 2022.

وتراجعت الأرباح الفصلية لشركة المعمر لأنظمة المعلومات 15.3%، في الربع الثالث من 2021، إلى 19 مليون ريال، مقابل 22.5 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2020.

وارتفعت الأرباح بنسبة 82.6%، مقابل تلك المحققة في الربع السابق والتي كانت عند 10.4 مليون ريال.

وتراجعت الأرباح التشغيلية في الربع الثالث 8.3%، إلى 24.8 مليون ريال.