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بسبب تفشي أوميكرون.. إغلاق متاجر أبل في نيويورك

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Apple staff and customers, wearing facemasks to protect against the COVID-19 coronavirus, are seen on the shop premises in Beijing on February 22, 2020. The US tech giant said in a statement February 18 its revenue for the current quarter would be below its forecasts, and that worldwide iPhone supply will be temporarily constrained because of the global virus outbreak, notably in China where Apple manufactures most of its devices.
متجر لأبل
أبل

بسبب تفشي أوميكرون.. إغلاق متاجر أبل في نيويورك

كبرى الشركات الأميركية تفرض اللقاح أو الفحص على 80 مليون موظف

دبي - العربية.نت

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فرضت كبريات الشركات الأميركية اللقاح أو الفحص على 80 مليون موظف من أجل التعامل مع الموجة الأحدث من تفشي جائحة كورونا.

أغلقت شركة "أبل" متاجرها للبيع بالتجزئة في مدينة نيويورك، بسبب زيادة حالات الإصابة بكوفيد 19 وانتشار متحور Omicron في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

كانت أبل قد أغلقت 3 محلات أخرى بداية ديسمبر في أميركا وكندا، بسبب ارتفاع الإصابات بين العاملين في تلك المتاجر.

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بدأت كبرى الشركات الأميركية بفرض اللقاح أو اجراء اختبار PCR على نحو 80 مليون موظف، ما أثار غضب المعارضين لهذه الخطوة، حيث لجؤوا إلى المحكمة العليا لمطالبتها بالتدخل.

شمل الإغلاق محلات أبل في مانهاتن وبروكلين وبرونكس وستاتن آيلاند، لكن الخطوة ستمثل إغلاقا جزئيا وليس كاملا للمتاجر، كما فعلت الشركة في الماضي لإبطاء انتشار الفيروس، بحسب موقع CNBC الأميركي.

حيث ستسمح الشركة بمبيعات عبر الإنترنت، ثم يمكن للمشترين التقاط أجهزتهم خارج مواقع البيع.

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