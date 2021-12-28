بسبب تفشي أوميكرون.. إغلاق متاجر أبل في نيويورك

فرضت كبريات الشركات الأميركية اللقاح أو الفحص على 80 مليون موظف من أجل التعامل مع الموجة الأحدث من تفشي جائحة كورونا.

أغلقت شركة "أبل" متاجرها للبيع بالتجزئة في مدينة نيويورك، بسبب زيادة حالات الإصابة بكوفيد 19 وانتشار متحور Omicron في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

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كانت أبل قد أغلقت 3 محلات أخرى بداية ديسمبر في أميركا وكندا، بسبب ارتفاع الإصابات بين العاملين في تلك المتاجر.

بدأت كبرى الشركات الأميركية بفرض اللقاح أو اجراء اختبار PCR على نحو 80 مليون موظف، ما أثار غضب المعارضين لهذه الخطوة، حيث لجؤوا إلى المحكمة العليا لمطالبتها بالتدخل.

شمل الإغلاق محلات أبل في مانهاتن وبروكلين وبرونكس وستاتن آيلاند، لكن الخطوة ستمثل إغلاقا جزئيا وليس كاملا للمتاجر، كما فعلت الشركة في الماضي لإبطاء انتشار الفيروس، بحسب موقع CNBC الأميركي.

حيث ستسمح الشركة بمبيعات عبر الإنترنت، ثم يمكن للمشترين التقاط أجهزتهم خارج مواقع البيع.