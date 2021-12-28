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شركة تابعة لـ"الكيميائية السعودية" تستحوذ على حقوق دواء سياليس في المملكة

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الكيميائية السعودية
الشركة الكيميائية السعودية القابضة
سوق السعودية

شركة تابعة لـ"الكيميائية السعودية" تستحوذ على حقوق دواء سياليس في المملكة

مبيعات الدواء في المملكة تصل إلى 100 مليون ريال سنوياً

دبي - العربية.نت

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وقعت الشركة الكيميائية السعودية القابضة وشركة إلي ليلي اتفاقية استحواذ، بموجبه تستحوذ "الكيميائية السعودية" على جميع حقوق صرف دواء سياليس في السعودية بتركيزيه 5 ملجم و20 ملجم.

وقالت "الكيميائية السعودية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن شركة أجا للصناعات الدوائية "أجا فارما" إحدى الشركات التابعة للشركة الكيميائية السعودية القابضة ستكون من خلال هذا الاستحواذ هي الشركة المصنعة والموردة لدواء سياليس في السوق السعودية.

وتوقعت أن تصل المبيعات السنوية لهذا المنتج في السعودية ما يقارب 100 مليون ريال (26.7 مليون دولار).

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وأشارت إلى أن إتمام الصفقة مشروط بالحصول على الموافقة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضحت أن دواء سياليس يستخدم لعلاج الضعف الجنسي عند الرجال وكذلك لعلاج علامات وأعراض تضخم البروستاتا الحميد غير السرطاني.

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