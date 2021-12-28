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"أميانتيت": استخدام نموذج القيمة العادلة يرفع صافي الأصول العقارية 389.7 مليون ريال

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أميانتيت مناسبة
أميانتيت
سوق السعودية

"أميانتيت": استخدام نموذج القيمة العادلة يرفع صافي الأصول العقارية 389.7 مليون ريال

استخدام السياسة المحاسبية الجديدة لا ينتج عنه تدفق نقدي داخل الشركة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية عن قرار مجلس إدارتها باستخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن الأثر المالي المتوقع على صافي الأصول يبلغ 389.7 مليون ريال بالزيادة.

وسوف يبدأ الأثر المالي المتوقع اعتباراً من 01-04-2022.

وأشارت "أميانتيت" إلى أن استخدام السياسة المحاسبية الجديدة لا ينتج عنه تدفق نقدي داخل الشركة.

تقرير مراقب الحسابات في "أميانتيت"
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