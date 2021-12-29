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أسمنت القصيم تدخل في اتفاقية مبدئية لإنشاء طاحونة بـ152 مليون ريال

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أسمنت القصيم
أسمنت القصيم
سوق السعودية

أسمنت القصيم تدخل في اتفاقية مبدئية لإنشاء طاحونة بـ152 مليون ريال

تشمل الاتفاقية التصميم والإشراف على الأعمال المدنية والتركيبات واختبارات بدء التشغيل

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أسمنت القصيم الدخول في اتفاقية مبدئية مع شركة (CDI) الصينية لهندسة وتوريد وإنشاء طاحونة أسمنت بكامل معداتها الميكانيكية والكهربائية في مصنعها في بريدة بطاقة 300 طن/ ساعة بغرض الإحلال.

وتشمل الاتفاقية التصميم والإشراف على الأعمال المدنية والتركيبات واختبارات بدء التشغيل، بتكلفة قدرها 152 مليون ريال، ومدة تنفيذ 15 شهرا.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إنه جارى إعداد العقود المفصلة لها والمتوقع توقيعها قبل منتصف شهر يناير 2022.

وحسب تقديرات الشركة والمعطيات الحالية فمن المتوقع أن يظهر الأثر المالي في الربع الثاني من العام 2023.

وذكرت أسمنت القصيم أنها سوف تعلن عن أي تطورات جوهرية في حينها.

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