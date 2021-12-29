ليتربع على عرش الضرائب.. ماسك يبيع أسهماً بمليار دولار في تسلا

باع الملياردير الأميركي إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أسهما إضافية من حيازته في الشركة، بقيمة مليار دولار، ليقترب من أو يكمل النسبة التي وعد سابقا ببيعها.

أظهرت بيانات هيئة الأسواق المالية الأميركية بيع ماسك 953 ألف سهم إضافي في الشركة لتضاف إلى 15 مليون سهم كان قد قام ببيعها بقيمة تجاوزت 16 مليار دولار.

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وعد ماسك بخفض حصته في شركة تسلا بنسبة 10% استجابة لنتيجة استفتاء قام به على موقع تويتر، ويهدف البيع بحسب ماسك إلى تسديد مستحقات ضريبية بـ 11 مليار دولار هذا العام، ما يجعله على حد وصفه، أكبر دافع للضرائب في تاريخ الولايات المتحدة.

وفي عام 2021 قادت تغريدات ماسك إلى حدوث ردود فعل عنيفة في جميع الاتجاهات؛ بداية من العملات المشفرة التي تبنى ماسك الدفع بها في تسلا سابقاً أو إشاراته المبهمة التي كانت تحرك قطعاناً من المستثمرين المتحمسين لشراء الأسهم والعملات المشفرة.

فيما كانت أكثر ردود الفعل غرابة على تغريداته خلال 2021، تلك التي تلت تغريدة كتب فيها "Use signal"، في إشارة إلى الابتعاد عن تطبيق المراسلة المشفرة "واتساب" بعد تغيير سياسة الخصوصية، لتقود التغريدة أسهم شركة تتشابه فقط في الاسم مع تطبيق سيغنال إلى صعود قياسي خلال أيام، حيث سجلت ارتفاعاً بأكثر من 500% في يوم واحد، ورغم توضيح الالتباس لم تنفك أسهم الشركة عن الصعود.