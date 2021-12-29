هيئة السوق السعودية تُقر طرح 30% من "النهدي الطبية" للاكتتاب العام

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة النهدي الطبية طرح 39 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم الشركة.

وذكرت الهيئة في بيان، أن الشركة سوف تنشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

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يذكر أن شركة النهدي الطبية مقرها الرئيس مدينة جدة، ولديها صيدليات قطاع التجزئة بالسعودية، وتدير شبكة وطنية واسعة ومنتشرة في أكثر من 145 مدينة وقرية بجميع أرجاء المملكة، مما يجعلها واحدة من أكثر الشركات انتشارا والأسرع نموًا في المنطقة.

وذكرت الهيئة أن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

وتابعت: "لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له".

وأوضحت أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

تعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.