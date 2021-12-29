"أبل" تغري كبار موظفيها بمكافآت ضخمة خوفاً من نزوحهم إلى "ميتا"

حدة التنافس في وادي السيليكون لا تتلاشى أبدًا، فبينما عينت أبل مؤخرًا مدير العلاقات العامة في وحدة الواقع المعزز Oculus التابعة لـ"ميتا" (فيسبوك سابقاً) قبل إطلاقها لسماعة رأس AR العام المقبل، يحاول عملاق التكنولوجيا ألا يفقد مواهبه بالمثل من خلال إصدار مكافآت أسهم كبيرة لبعض المهندسين.

وفق ما ذكرته وكالة بلومبرغ، أصدرت شركة أبل "مكافآت أسهم غير عادية وضخمة". وفي تقريرها، تقول الوكالة إن هذه المكافآت "تراوحت بين 50000 دولار و180000 دولار في بعض الحالات".

مادة اعلانية

بحسب أشخاص مطلعين على الأمر، فإن هذا النوع من التعويض ليس شائعًا في أبل، حيث يحصل الموظفون عادة على راتب أساسي وأسهم، ومكافأة نقدية. وقالوا إنها مكافأة "غير نمطية" تُمنح لحوالي 10% إلى 20% من المهندسين في الأقسام القابلة للتطبيق.

إذا نظرنا عن كثب نجد أن مشروع Apple Car قد فقد كبار المديرين التنفيذيين والقوى العاملة فيه. ليس هذا فقط، فقد أثار دفع أبل موظفيها للعودة إلى المكاتب الكثير من الجدل وسط تطورات الوباء.

لكن أبل غيرت خطط إعادة موظفيها إلى المكاتب قريباً، حيث إنها بدأت أيضًا بإغلاق بعض متاجرها في الولايات المتحدة.

ويبدو أن الشركة باتت تركز أكثر فأكثر على مواهبها، حيث إن لدى أبل بعض المشاريع الجريئة للكشف عنها في غضون السنوات القليلة المقبلة، مثل سماعة رأس AR، وسماعة Mixed Reality، و Apple Car.