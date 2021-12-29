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"اتحاد الخليج" تطلب موافقة هيئة السوق على زيادة رأسمالها لـ458.9 مليون ريال

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شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
شعار شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
سوق السعودية

"اتحاد الخليج" تطلب موافقة هيئة السوق على زيادة رأسمالها لـ458.9 مليون ريال

عبر طرح أسهم حقوق أولوية

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني، اليوم الأربعاء، عن تقديمها أمس ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.

كان مجلس إدارة الشركة قد أوصى بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية بنحو 229.47 مليون ريال، لدعم خطط الشركة المستقبلية وتعزيز هامش الملاءة المالية وزيادة مداخيل الاستثمار.

وتسلمت "اتحاد الخليج"، خطاب البنك المركزي السعودي والمتضمن موافقة البنك المركزي السعودي على زيادة رأس مال الشركة من 229.4 مليون ريال إلى 458.9 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية، شريطة استيفاء الشركة لجميع متطلبات الجهات الرسمية الأخرى مع العلم بأن الموافقة صالحة لمدة سنة من تاريخها لإتمام عملية زيادة رأس المال.

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