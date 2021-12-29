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"باتك" تنتهي من شراء 35% من رأسمال "حلول المدن الذكية"

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باتك
باتك
سوق السعودية

"باتك" تنتهي من شراء 35% من رأسمال "حلول المدن الذكية"

قيمة الاستحواذ المقدرة للصفقة تبلغ 107.9 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية، إتمام كافة الإجراءات الخاصة بنقل 35% من رأسمال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات.

وذكرت باتك في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن هذه الحصة تمثل كامل الحصص المملوكة للشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة "أمنكو" التابعة لـ"باتك".

وفي مايو الماضي، وقعت شركة باتك، اتفاقية بيع وشراء حصص مع شركة الوقوف الذكي القابضة، وذلك للاستحواذ على ما نسبته 35.8% من رأس مال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات بمقابل نقدي بلغ 107.9 مليون ريال مبدئياً.

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كانت "باتك" قد أعلنت، في أغسطس الماضي، عن إعادة هيكلة مالية لها تتمثل في نقل ملكيتها غير المباشرة والمتمثلة في كامل الحصص المملوكة للشركة التابعة لها الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة "أمنكو" من رأس مال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات لصالح شركة باتك.

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