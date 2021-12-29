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"وفا للتأمين" تستأنف قرار المحكمة التجارية بافتتاح إجراء التصفية

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وفا للتأمين
وفا للتأمين
سوق السعودية

"وفا للتأمين" تستأنف قرار المحكمة التجارية بافتتاح إجراء التصفية

الشركة لم تتمكن من سداد الدفعة الثالثة للدائنين في الوقت المقرر في خطة إعادة التنظيم المالي

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين)، عن استئناف الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض، بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة وافتتاح إجراء التصفية.

وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أنّه تمّ تقديم بعض الاعتراضات منها ومن قبل رئيس مجلس إدارة الشركة من خلال الاستئناف على الحكم القاضي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة وافتتاح إجراء التصفية.

وذكرت أن الحكم قضى بتعيين وليد بن محمد سبحي أمينا للإجراء، وفقاً لمهام وصلاحيات وواجبات الأمين الواردة في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.

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كانت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني، أعلنت في أغسطس الماضي، أن أمين الإفلاس المعين من قبل المحكمة التجارية بالرياض تقدم إلى المحكمة بطلب إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين"، وذلك لتعذر تنفيذ الخطة.

وبعد سداد الدفعة الأولى والثانية من دفعات الدائنين تماشياً مع المقترح المصدق، بالتنسيق مع أمين إعادة التنظيم المالي، أوضحت "وفا للتأمين" أنها لم تتمكن من سداد الدفعة الثالثة للدائنين في الوقت المقرر ضمن خطة إعادة التنظيم المالي، وستقوم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لنظام الإفلاس ولوائحه ونظام الشركات.

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