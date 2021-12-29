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"وقت اللياقة" تفتتح مركزاً جديداً للسيدات في المدينة المنورة

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لجام للرياضة وقت اللياقة
مركز تابع لشركة لجام للرياضة "وقت اللياقة"
سوق السعودية

"وقت اللياقة" تفتتح مركزاً جديداً للسيدات في المدينة المنورة

ستعلن عن مراكز جديدة في الأسابيع القادمة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة"، اليوم الأربعاء، عن افتتاح مركز جديد للسيدات في المدينة المنورة.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أن المركز يقع على طريق الملك خالد، حي العاقول، في المدينة المنورة، وتبلغ مساحته الإجمالية 1,900 متر مربع.

وسيعمل المركز تحت العلامة التجارية "وقت اللياقة - ليديز"، ويتضمن على جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة.

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كما يحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات.

وتوقعت ظهور الأثر المالي للمركز اعتباراً من الربع الرابع من عام 2021.

وأشارت "وقت اللياقة" إلى أن إجمالي عدد مراكزها العاملة داخل وخارج المملكة يبلغ 145 مركزاً، هذا وسيتم إصدار إعلانات مراكز جديدة في الأسابيع القادمة.

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