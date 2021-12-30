أسمنت الجوف تعلن إقفال الجزء المتبقي من مشروع خط الإنتاج الثاني

أعلنت شركة أسمنت الجوف عن قرار مجلس إدارتها بإقفال الجزء المتبقي من مشروع خط الإنتاج الثاني وملحقاته، ومشروع جسر تقاطع الطريق الدولي على الأصول الثابتة، وذلك بتاريخ 31 ديسمبر 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن ذلك بسبب عدم تحقيق الطاقة الإنتاجية حسب شروط العقد.

مادة اعلانية

وتوقعت أن يكون الأثر المالي لذلك الإقفال في الربع الأول من عام 2022.

كانت أسمنت الجوف قد بدأت الإنتاج التجريبي لخط الإنتاج الثاني بعد إعلانها في 30 مارس 2015 عن استلام وحدة الطواحين وهي صوامع الأسمنت، والتعبئة، وطواحين الأسمنت.