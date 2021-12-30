ألكوا الأميركية توقف إنتاج الألمنيوم بمصنعها في إسبانيا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

قررت شركة "ألكوا" الأميركية، إيقاف إنتاج الألمنيوم الأولي في ثاني أكبر مصنع للألمنيوم في أوروبا، والذي يقع في إسبانيا، بعد ارتفاع تكاليف الطاقة إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي.

وذكرت الشركة أنها رحبت بتصويت أغلبية العمال في مصنع San Ciprian في Galicia لدعم اقتراح وقف الإنتاج حتى نهاية عام 2023، في وقت كانت تحاول الشركة إغلاق العمليات في المصنع منذ سنوات.

مادة اعلانية

وخلال فترة التوقف، وافقت "ألكوا" على الاستمرار في دفع رواتب العمال وعدم تسريحهم من الوظائف.

وارتفع سعر الغاز القياسي في أوروبا إلى مستوى قياسي جديد الأسبوع الماضي، لتصل الزيادة إلى نحو 800% منذ بداية العام. وتراجع السعر الجمعة الماضية لكنه لا يزال مرتفعا بأكثر من 400%.