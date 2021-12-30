تابعة لـ"الأبحاث والإعلام" تشتري صكوكاً حكومية سعودية بـ300 مليون ريال

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام عن قيام شركة المصنفات العلمية القابضة، التابعة لها، بشراء صكوك الحكومة السعودية بتاريخ 30 ديسمبر 2021م بقيمة اسمية تبلغ 300 مليون ريال.

وقالت "الأبحاث والإعلام"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن عملية الشراء تمول من العمليات التشغيلية للمجموعة.

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وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي ابتداءً من النصف الأول من العام المالي 2022.

وأشارت إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة.