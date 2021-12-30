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تعاون بين أرامكو والإلكترونيات المُتقدمة لتوطين الشركات الرقمية في السعودية

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Aramco&AECexecutives_atMoUceremony
جانب من توقيع الاتفاقية
اقتصاد السعودية

تعاون بين أرامكو والإلكترونيات المُتقدمة لتوطين الشركات الرقمية في السعودية

وتطوير النظام البيئي الرقمي في المملكة

دبي - العربية.نت

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أعلنت أرامكو السعودية وشركة الإلكترونيات المتقدمة إحدى شركات (SAMI)، عن تعاونهما لتمكين توطين الشركات الرقمية في المملكة، ضمن توقيع مذكرة تفاهم تسرّع من تطوير النظام البيئي الرقمي في المملكة.

وقالت أرامكو السعودية، في بيان، اليوم الخميس، إن هذه الشراكة تهدف إلى دعم الجهود واسعة النطاق لتمكين تقنيات إنترنت الأشياء، والحوسبة، والاتصالات، والروبوتات، والطائرات بدون طيار، وأشباه الموصلات، وهو ما يعزز استكمال أنظمة البيئة الرقمية عمومًا في المملكة.

وأدرجت أرامكو السعودية "الأعمال الرقمية الصناعية" ضمن برنامج الاستثمارات الصناعية "نماءات أرامكو" الذي يستهدف استكمال شتى محاور البيئة الرقمية في المملكة، وزيادة المحتوى المحلي، والإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتسريع تنمية المواهب الرقمية، وتعزيز موثوقية أرامكو السعودية وكفاءتها التشغيلية.

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من جانبه، قال النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، أحمد عبد الرحمن السعدي، إن هذه الشراكة تهدف إلى دعم مساعينا لتطوير التقنيات والمواهب المحلية، ونعمل مع الرواد من مزودي التقنية على تعزيز خطة الشركة وكذلك الاقتصاد المحلي بصورة أوسع مع خلق مزيدٍ من القيمة المضافة".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة، المهندس زياد المسلّم: "سيسهم التعاون مع أرامكو السعودية في تعزيز كفاءة وقيمة سلاسل التوريد في الأعمال الصناعية الرقمية، لاسيما على مستوى الهندسة والتصنيع والخدمات في العديد من الأنظمة والأجهزة المستخدمة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والأمن والطاقة".

وتنسجم مذكرة التفاهم مع تعزيز النمو الاقتصادي بعيد المدى والتنويع. وزيادة الاستثمار والتنوع الاقتصادي، وخلق فرص العمل وتنمية القوى العاملة داخل المملكة.

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