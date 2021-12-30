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مساهمو "أسيج" يقرون زيادة رأسمالها 150 مليون ريال بأسهم حقوق أولوية

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أسيج
المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج"
سوق السعودية

مساهمو "أسيج" يقرون زيادة رأسمالها 150 مليون ريال بأسهم حقوق أولوية

بعدد 15 مليون سهم

دبي - العربية.نت

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وافق مساهمو المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بعدد 15 مليون سهم، لتعزيز هامش الملاءة المالية ودعم عمليات التوسع في نشاطها.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن أسباب الزيادة تتمثل في تعزيز هامش الملاءة المالية ودعم عمليات التوسع في نشاطها.

وأضافت أن المبلغ الإجمالي للطرح يبلغ 150 مليون ريال.

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ويرتفع رأس مال الشركة بعد الزيادة من 141 مليون ريال إلى 291 مليون ريال.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وعقب إقرار الجمعية العامة للزيادة، أعلنت "تداول السعودية"، عن احتساب نسبة تذبذب سهم الشركة اليوم الخميس على أساس سعر 22.64 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

وسيتم إيداع حقوق أولوية مجموعة المتحدة للتأمين التعاوني في محافظ المساهمين يوم الاثنين 3 يناير 2021.

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