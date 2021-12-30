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مصرف الراجحي يعتزم إصدار صكوك محلية لدعم رأسماله

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مصرف الراجحي
سوق السعودية

مصرف الراجحي يعتزم إصدار صكوك محلية لدعم رأسماله

سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق

دبي - العربية.نت

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أعلن مصرف الراجحي، عن عزمه إصدار صكوك من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي، من خلال طرح خاص داخل السعودية لدعم قاعدة رأس المال.

وأفاد المصرف في بيان له على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، بأنه قام بتعيين شركة الراجحي المالية كمدير الاكتتاب وسجل الاكتتاب الوحيد، لعقد اجتماعات مع المستثمرين.

وأوضح أن موافقة مجلس إدارة المصرف صدرت منتصف ديسمبر الحالي لإصدار وطرح الصكوك وفقًا لظروف السوق واحتياجات المصرف المالية والاستراتيجية، وذلك بحسب ما يراه المصرف ملائمًا.

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وتابع: "سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق".

وأشار إلى أن الهدف من الإصدار سيكون لغرض دعم قاعدة رأس مال المصرف وتلبية احتياجاته المالية والاستراتيجية.

ويخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات الرسمية المختصة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وذكر المصرف، أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية. وسيقوم المصرف بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

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