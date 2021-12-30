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"بتروكيم" و"المجموعة السعودية" تتوقعان إتمام الاندماج في الربع الأول 2022

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المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي و بتروكيم
المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي و بتروكيم
سوق السعودية

"بتروكيم" و"المجموعة السعودية" تتوقعان إتمام الاندماج في الربع الأول 2022

اتفاقية التنفيذ الملزمة لا تزال سارية بما فيها من شروط وأحكام

دبي - العربية.نت

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قالت الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم" إنها تعمل مع المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي "المجموعة السعودية" حالياً على للحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة لإتمام عملية الاندماج.

وتتوقع الشركتان إتمام الصفقة خلال الربع الأول من عام 2022م.

وذكرت الشركات أن اتفاقية التنفيذ الملزمة لا تزال سارية بما فيها من شروط وأحكام.

كانت "بتروكيم" و"المجموعة السعودية" قد أعلنتا في 27 أكتوبر الماضي، إبرام اتفاقية تنفيذ ملزمة لصفقة استحواذ وذلك وفقًا لأحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرتين عن مجلس هيئة السوق المالية، ووفق عدد من الشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية التنفيذ.

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يذكر أن الشركتين توقعتا في وقت سابق إتمام الصفقة خلال الربع الرابع من عام 2021م.

وبحسب الاتفاقية الملزمة فإن المجموعة السعودية ستقوم بالاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في بتروكيم غير المملوكة من قبل المجموعة السعودية من خلال صفقة مبادلة أوراق مالية.

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