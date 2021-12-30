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"كيان السعودية" تُسدد مُبكراً جزءا من قروضها بـ 1.87 مليار ريال 

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كيان السعودية مناسبة
شركة كيان السعودية للبتروكيماويات
سوق السعودية

"كيان السعودية" تُسدد مُبكراً جزءا من قروضها بـ 1.87 مليار ريال

يخفض التكاليف المالية بمبلغ نحو 60 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، اليوم الخميس، عن سدادها المبكر مبلغ 1.875 مليار ريال كجزء من قروض الشركة الأساسية.

وقالت "كيان السعودية" في بيان على "تداول السعودية"، إنه بذلك يكون إجمالي القروض المتبقية كما في 31 ديسمبر 2021 مبلغ قدره 13 مليار ريال.

وتوقعت أن يكون الأثر المالي الإيجابي على الشركة انخفاضا في التكاليف المالية بمبلغ نحو 60 مليون ريال.

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وأضافت أن هذا يأتي امتدادا لتحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية في تحسين الكفاءة المالية وتخفيض تكاليف التمويل والاستغلال الأمثل للنقد.

كانت الشركة قد تحولت خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021، لتحقيق أرباح بقيمة 1.941 مليار ريال، مقارنة مع خسارة 1.009 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2020.

وتحولت إلى تحقيق أرباح بعد الزكاة والضريبة في الربع الثالث من عام 2021 إلى 667.45 مليون ريال، مقابل خسارة بقيمة 28.16 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2020.

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