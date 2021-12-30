"مبكو" توقع اتفاقية تسهيلات مع بنك "ساب" بـ296.8 مليون ريال

أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع البنك السعودي البريطاني، تتضمن تسهيلات قصيرة الأجل ومتوسطة بقيمة 296.8 مليون ريال.

وقالت "مبكو" في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن التمويل يشمل تسهيلات متوسطة الأجل بقيمة 235.9 مليون ريال، لمدة 5 سنوات (تشمل سنة سماح)، إضافة إلى منتجات خزينة بقيمة 10.85 مليون ريال لمدة 5 سنوات.

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كما يشمل التمويل تسهيلات قصيرة الأجل دوارة بقيمة 50 مليون ريال تجدد في شهر فبراير 2023.

وذكرت الشركة أن اتفاقية التسهيلات مضمونة بسند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك، بالإضافة إلى رهن الأرض الواقعة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وتعتزم مبكو الاستفادة من التسهيلات في هيكلة المديونية الخاصة بالقروض متوسطة الأجل القائمة مع البنوك الأخرى، وتمويل شراء الأرض الواقعة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، إضافة إلى تمويل رأس المال العامل للشركة، وكذلك تمويل خطط تحديث آلات ومعدات المصنع.

ولا يوجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.