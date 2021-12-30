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23 يناير.. بدء طرح 5% من شركة جاز العربية في "نمو"

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السوق الموازية نمو
السوق الموازية "نمو"
سوق السعودية

23 يناير.. بدء طرح 5% من شركة جاز العربية في "نمو"

بعدد 790 ألف سهم عادي

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة فالكم للخدمات المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة جاز العربية للخدمات عن نية الشركة في طرح 790 ألف سهم عادي تمثل 5% من أسهمها وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية "نمو".

وقالت "فالكم" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن فترة الطرح ستبدأ من يوم الأحد 23 يناير 2022، وتنتهي بنهاية يوم الخميس 27 يناير 2022.

وأضافت أنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

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كانت شركة جاز العربية للخدمات، قد حصلت على موافقة "تداول السعودية"، وهيئة السوق المالية على تسجيل وطرح أسهم الشركة للاكتتاب في السوق الموازية.

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