العقوبات الأميركية تقضم 30% من إيرادات "هواوي" الصينية في 2021

تتوقع شركة هواوي تكنولوجيز الصينية العملاقة لمعدات الاتصالات، التي لحقها الضرر بفعل عقوبات أميركية، انخفاض إيرادات العام بأكمله في2021 بنحو 30%، وتتوقع استمرار التحديات في العام الجديد.

وقال رئيس مجلس الإدارة بالتناوب قو بينغ، في رسالة للموظفين بمناسبة العام الجديد اليوم الجمعة، إنه من المتوقع وصول إجمالي إيرادات 2021 إلى 634 مليار يوان (99.48 مليار دولار).

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يمثل ذلك انخفاضا بواقع 28.9% عن إيرادات 2020 البالغة 891.4 مليار يوان.

وقال أيضاً إن العام المقبل "سيأتي بحصته من التحديات"، لكنه راضٍ عن أداء هواوي في 2021.

فرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 2019 حظرا تجاريا على هواوي، وهو ما حال دون استخدام الشركة نظام أندرويد الخاص بشركة ألفابت في هواتفها الذكية الجديدة، إلى جانب تقنيات هامة أخرى أميركية المنشأ.