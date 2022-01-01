أكبر بنوك العالم تستقبل 2022 بمواصلة العمل عن بُعد

يعود اثنان من أكبر البنوك الأميركية إلى العمل عن بعد لبدء عام 2022، حيث يعبث المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" بخطط العودة إلى المكتب لكل من سيتي غروب وجي بي مورغان.

بسبب الارتفاع المخيف في عدد الإصابات بالمتحور الجديد، فقد أخبر كلا البنكين الكبيرين الموظفين الأميركيين، أنه يمكنهم بدء عام 2022 من خلال العمل عن بُعد.

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في مذكرة تلقاها الموظفون، طلب "سيتي غروب" من موظفيه، العمل من المنزل خلال الأسابيع القليلة الأولى من العام الجديد إذا كانوا قادرين على القيام بذلك. وأشار البنك إلى "ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة بسبب متغير "أوميكرون".

أضاف: "سنواصل مراقبة البيانات وتقديم تحديث في يناير الحالي حول الوقت الذي نتوقع فيه العودة إلى المكتب بنفس الطريقة التي كنا عليها".

في الوقت نفسه، قام عدد كبير من الشركات الكبرى الأخرى مؤخرًا بتحويل عودتها إلى خطط المكاتب، بما في ذلك شركات "أبل" و"ليفت" و"فورج" و"جيفريس" و "سي إن إن".

وفق شبكة "سي إن إن"، فقد اتبع "سيتي غروب" نهجًا أكثر استرخاءً من بعض منافسيها في الولايات المتحدة في إعادة الموظفين إلى المكتب. قبل الأزمة الأخيرة التي أحدثها "أوميكرون"، كان العديد من الموظفين يعملون في نموذج مرن دعاهم إلى التواجد في المكتب مرتين على الأقل في الأسبوع.

فيما لا يزال "جي بي مورغان" يريد عودة الموظفين بحلول 1 فبراير، فقد كشف في مذكرة حديثة، أنه سيسمح لموظفيها بالعمل من المنزل خلال الأسبوعين الأولين من عام 2022. وقال أكبر بنك أميركي، إن هذا سيكون وفقًا لتقدير المديرين وينطبق فقط على أولئك الذين يسمح دورهم بالعمل عن بعد.

أضاف: "في جميع أنحاء الولايات المتحدة، نشهد ارتفاعًا سريعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا والمتحور الجديد أوميكرون، ومع زيادة السفر في العطلات والتجمعات، نسمح بمزيد من المرونة خلال الأسبوعين الأولين من شهر يناير".

شدد على أنه "لن يغير خططنا طويلة الأجل للعمل في المكتب وسيعود الموظفون قريبًا". وأضاف: "نتوقع أن يعود الجميع إلى جدول أعمالهم في موعد أقصاه 1 فبراير".

شجع "جي بي مورغان"، جميع الموظفين، بما في ذلك الذين تم تطعيمهم، على الخضوع للاختبار قبل العودة إلى المكتب بعد السفر أو التجمعات في العطلات. حيث يُطلب من الموظفين غير الملقحين إجراء اختبارات سريعة مرتين على الأقل في الأسبوع قبل دخول مقرات العمل.