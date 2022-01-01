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مصر: صرف 456.5 مليون جنيه مستحقات 2000 عامل لدى "الحديد والصلب"

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مصنع للحديد في مصر
مصنع للحديد في مصر
اقتصاد مصر

مصر: صرف 456.5 مليون جنيه مستحقات 2000 عامل لدى "الحديد والصلب"

لاستفادة العاملين من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام في مصر الانتهاء من صرف مستحقات 2000 من العاملين بشركة الحديد والصلب (تحت التصفية)، وذلك بقيمة 456.5 مليون جنيه.

وقالت الوزارة في بيان تلقت "العربية.نت" نسخة منه اليوم السبت، إن هذا الصرف يأتي في إطار حرص الوزارة على حقوق ومصالح العاملين.

كما تأتي هذه الخطوة تفعيلا لاتفاقية العمل الجماعية الخاصة بالعاملين بشركة الحديد والصلب (تحت التصفية) والمحررة بتاريخ 30/9/2021.

جرت الاتفاقية برعاية وزارتي قطاع الأعمال العام والقوى العاملة، لاستفادة العاملين من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية.

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