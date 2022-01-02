صندوق "دراية ريت" يوزع 1.8% أرباحاً نقدية عن الربع الرابع

أعلنت شركة دراية المالية، اليوم الأحد، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق دراية ريت عن فترة الاستحقاق للربع الرابع من 2021، بإجمالي نحو 19.35 مليون ريال، لعدد 107.5 مليون وحدة.

وقالت دراية المالية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.18 ريال بنسبة توزيع إلى السعر الأولي للوحدة 1.8%.

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وأضافت أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 2.07%، كما في 30 يونيو 2021.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية عند نهاية يوم التداول 16 يناير 2022 "تاريخ الاستحقاق"، لمالكي الوحدات المقيدين في سجل مالكي الوحدات لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسيتم دفع التوزيعات خلال 20 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق، والذي سيوافق 13 يناير 2022.