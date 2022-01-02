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مصرف الراجحي يمنح صندوق "سدكو كابيتال ريت" 450 مليون ريال تسهيلات

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سدكو كابيتال ريت
سدكو كابيتال
سوق السعودية

مصرف الراجحي يمنح صندوق "سدكو كابيتال ريت" 450 مليون ريال تسهيلات

يصبح إجمالي حجم التسهيلات الممنوحة للصندوق 1.05 مليار ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية "سدكو كابيتال" بصفتها مدير صندوق سدكو كابيتال ريت، اليوم الأحد، عن إتمام عملية زيادة حد التسهيلات الممنوحة للصندوق من قبل شريكها الاستراتيجي مصرف الراجحي بمبلغ 450 مليون ريال.

وذكرت "سدكو كابيتال"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أنه بذلك يصبح إجمالي حجم التسهيلات الممنوحة للصندوق 1.05 مليار ريال.

وأضافت أن هذا الإجراء يأتي بالتزامن مع إعلان مدير الصندوق عن اكتمال الاستحواذ على المحفظة العقارية الجديدة.

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ويهدف مدير الصندوق من خلال زيادة حد التسهيلات إلى استخدام جزء منها للاستحواذ على المحفظة العقارية الجديدة، وتمويل أي صفقات استحواذ مستقبلية من شأنها تعظيم العوائد المستهدفة لمالكي الوحدات وتحقيق أهداف الصندوق.

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