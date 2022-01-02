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"التعاونية" تقدم خدمات التأمين الصحي لموظفي "تحكم الاستثمارية" وشركاتها التابعة

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التعاونية للتأمين مناسبة
التعاونية للتأمين
سوق السعودية

"التعاونية" تقدم خدمات التأمين الصحي لموظفي "تحكم الاستثمارية" وشركاتها التابعة

قيمة العقد تتجاوز 1% من إجمالي الإيرادات

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة التعاونية للتأمين عن تسلمها يوم الخميس، تعميدا من شركة تحكم الاستثمارية والشركات التابعة لتقديم خدمات التأمين الصحي لموظفي الشركة وأفراد عائلاتهم.

وقالت شركة التعاونية للتأمين، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن قيمة العقد تتجاوز 1% من إجمالي الإيرادات وفقا للقوائم المالية السنوية المدققة لعام 2020.

وأضافت أنها ستقدم خدمات التأمين الصحي لموظفي الشركة وأفراد عائلاتهم لمدة سنة ميلادية تبدأ من مطلع يناير 2022.

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بشأن وجود أطراف ذات علاقة، أوضحت الشركة، أن رئيس مجلس إدارة "التعاونية" عبدالعزيز بن ابراهيم النويصر له مصلحة غير مباشرة في هذه العقد بصفته الرئيس التنفيذي لشركة تحكم الاستثمارية.

وتوقعت "التعاونية"، أن يكون للعقد أثر مالي إيجابي على إيرادات الشركة لعام 2022.

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