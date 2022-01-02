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"المعمر" تبدأ بناء 6 مراكز بيانات في السعودية بـ1.2 مليار ريال

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المعمر لأنظمة المعلومات جديد
شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"
سوق السعودية

"المعمر" تبدأ بناء 6 مراكز بيانات في السعودية بـ1.2 مليار ريال

بعد تلقيها تعميدا من السعودي الفرنسي كابيتال

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" عن تلقيها اليوم الأحد، تعميدا من قبل السعودي الفرنسي كابيتال (SFC) بالبدء بالأعمال وتفعيل العقود الموقعة بين الطرفين والخاصة ببناء 6 مراكز بيانات بسعة 24 ميغاوات بقيمة تبلغ 1.2 مليار ريال سعودي كمرحلة أولى دون تأخير.

كانت شركة "المعمر" قد وقعت منتصف أكتوبر 2021، عقداً مع السعودي الفرنسي كابيتال لتطوير وتصميم وإدارة المرافق لمراكز البيانات مع السعودي الفرنسي كابيتال بصفته مدير صندوق الاستثمار الخاص والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذي يستثمر ويتملك 6 مراكز بيانات في السعودية بميزانية تبلغ 1.2 مليار ريال سعودي كمرحلة أولى.

وذكرت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، في بيان على "تداول السعودية"، أن العقد سيكون له أثر مالي إيجابي وجوهري كبير على أداء الشركة المالي خلال 14 -18 شهرا القادمة.

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وأضافت أن الأثر المالي للعقد سيبدأ في الربع الأول من 2022، بنسب متفاوتة بحسب مستوى تنفيذ الأعمال.

كانت "تداول السعودية"، قد أعلنت عن تعليق تداول سهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات في السوق ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً و حتى الساعة 11:00 صباحاً اليوم الأحد وذلك بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة.

وذكرت "تداول السعودية"، أن ذلك تمهيد للإعلان عن حدث جوهري. وأشارت إلى أن فترة صيانة الأوامر ستبدأ الساعة 10:30 صباحاً.

يذكر أن شركة السعودي الفرنسي كابيتال أطلقت بالتعاون مع شركة المعمر لأنظمة المعلومات، الصندوق السعودي لمراكز البيانات 1، وهو أول صندوق خاص من نوعه في المملكة.

والصندوق السعودي لمراكز البيانات 1 هو صندوق استثماري خاص مغلق، متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومنظم بموجب قوانين هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

يبلغ حجم الصندوق المستهدف 1.5 مليار ريال والذي سيتم استخدامه لبناء وامتلاك وتشغيل 6 مراكز بيانات عبر منطقتين متاحتين بقدرة أولية مجمعة تبلغ 24 ميغاواط.

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