"النصر للسيارات" تفاوض 7 شركات لتصنيع السيارة الكهربائية في مصر

قال هاني الخولي، العضو المنتدب لشركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، في مصر، إن الشركة تتفاوض خلال الفترة الحالية مع 7 علامات تجارية لتصنيع السيارة الكهربائية في السوق المصرية خلال عام 2022.

وأشار الخولي إلى أن الشركة اتجهت لمفاوضات مع شركات أخرى نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق مع شركة دونج فينج الصينية على تخفيض سعر المكون المستورد بصورة كافية لتمكين شركة النصر للسيارات من إنتاج السيارة وطرحها بسعر تنافسي.

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وأوضح لصحيفة "البورصة"، أنه بنهاية الشهر الجاري سوف يتم إعلان تفاصيل الأمور التجارية والسعر النهائي للمكونات المستوردة السيارة، خاصة في ظل حدوث متغيرات مستمرة في سوق السيارات الكهربائية الذي ينمو بمعدلات كبيرة.